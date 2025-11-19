Bahçelievler'de suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamalar sırasında şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişi durduruldu.

Yapılan incelemede, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı talimatlarla bir suç örgütü yöneticisinin fotoğrafının yer aldığı pankartla görüntü çektikleri belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, 2 otomatik tabanca ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Çalışmalar kapsamında şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen 5 kişi daha yakalandı. İHA'nın haberine göre; operasyonlarda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele sürdürüyoruz. İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi görev bilinci, dikkatleri ve amansız takipleri için tebrik ediyorum. Suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" ifadelerine yer verdi.