Manisa Valiliği: Yakalanan iki terörist yangınla irtibatlı değil

İş yerinde çıkan ve fidanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü 0:00 / 0:00

AA

Esenkent-Bahçeşehir Yolu üzerinde balık restoranı olarak faaliyet gösteren bir binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, iş yerinin yan tarafında bulunan fidanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın mahallinde güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşların ardından söndürülen yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

AA'nın haberine göre; yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.