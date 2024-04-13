Bahçeşehir Koleji: 90 - Galatasaray Ekmas: 89 | MAÇ SONUCU
Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci hafta karşılaşmasında Galatasaray Ekmas'ı sahasında 90-89 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde Galatasaray Ekmas'ı 90-89 mağlup etti.
Bu sonucun ardından ev sahibi ekip, 11'inci galibiyetini elde ederken; Galatasaray, 14'üncü mağlubiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji'nde Tyler Cavanaugh kaydettiği 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Sarı-kırmızılı ekipte ise Klemen Prepelic'in 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Çağlar Özkan
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Taylor 7, Muhammed Baygül 10, Bouteille 11, Cavanaugh 26, Boutsiele 16, Kell 6, Egehan Arna 6, Arca Tülüoğlu 2, Ahmet Safa Yılmaz 6, Hadi Özdemir
GALATASARAY EKMAS: Bost 7, İsmet Akpınar 15, Göksenin Köksal 7, Sadık Emir Kabaca 8, McCormack 16, Prepelic 21, Yeboah 2, Halilovic 5, Samet Geyik 6, Karahan Efeoğlu 2
1'İNCİ PERİYOT: 27-25
İLK YARI: 40-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-78
4'ÜNCÜ PERİYOT: 90-89
5 FAUL: 38.12 McCormack (Galatasaray Ekmas)