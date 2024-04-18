Bahçesini çapalarken servet buldu

"BİZ ZEYTİN HASADININ İYİ OLMASINI BEKLERKEN ALTIN SİKKE HASAT ETTİK"

"Biz zeytin hasadının iyi olmasını beklerken topraktan altın sikke hasat ettik" diyen Kaya, şunları söyledi;

"Memnunuz, devletimiz memnun. Bizler çok şaşırdık, mahallede yaşayanlar olarak. Bütün akrabalarımız bizleri aradı, bütün akşam telefonlarımız susmadı. Devlete teslim etmekle en iyisini yaptın diyenler de oldu, farklı şeyler söyleyenler de oldu. Niye teslim ettin, niye kuyumcuya satmadın, daha iyi para ederdi diyenler oldu. Biz tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik. Antakya ilçesindeki Saçaklı Mahallemiz tarihi açıdan zengin"