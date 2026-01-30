Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Spor Futbol Bahis soruşturması kapsamında 304 antrenör PFDK'ya sevk edildi! - Futbol Haberleri

        Bahis soruşturması kapsamında 304 antrenör PFDK'ya sevk edildi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 304 antrenörü bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:26 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:26
        Bahis soruşturmasında 304 yeni sevk!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde antrenörlük yapan 304 kişiyi, bahis oynadıkları gerekçesiyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda profesyonel liglerde 'Atletik Performans Antrenörü, Kaleci Antrenörü, Maç Analizi Antrenörü ile Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü' olarak görev alan 304 kişinin bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

