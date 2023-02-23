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KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt paraları geri ödenecek mi?

Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirildi. Deprem felaketinin ardından üniversitelerin online olunmasına da karar verildi. Bu noktada yurtlarından ayrılan öğrencilerin gözleri KYK yurt ücretleri ödenecek mi? sorusuna çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt paralarının ödenmesine ilişkin son dakika açıklamada bulundu. İşte KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi, paralar iade edilecek mi? sorusunun yanıtı haberimizin devamında...

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  • BAKAN AÇIKLADI: KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt paraları geri ödenecek mi?

    Kahramanmaraş depreminin ardından afetten etkilenen bazı depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirilmişti. Yurtlarından ayrılan öğrenciler KYK yurt ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğini merak etmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarının depremzedelere tahsis edilmesinin ardından yurt ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu. İşte konuya ilişkin detaylar...
  • BAKAN AÇIKLADI: KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt paraları geri ödenecek mi?

    KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şubat ayında ve bahar yarıyılında GSB yurtlarından ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ücret ödemelerinin söz konusu olmadığını açıkladı.
  • BAKAN AÇIKLADI: KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt paraları geri ödenecek mi?

    Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır” ifadelerini kullandı.
  • BAKAN AÇIKLADI: KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt paraları geri ödenecek mi?

    KYK YURT ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

    Yapılan açıklama sonrası KYK yurtlarından ayrılan öğrencilerin ücretlerinin iade edilip edilmeyeceği gündeme geldi.

    KYK yurt paralarının iade edileceği yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla dair açıklama geldiği takdirde haberlerimiz güncellenecektir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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