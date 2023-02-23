Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır” ifadelerini kullandı.