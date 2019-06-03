Albayrak: Cari açık rakamını tarihe gömüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ihracat rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Mayıs ihracatımız, yüzde 11,46 artarak 16,8 milyar dolar gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı" açıklamasında bulundu

Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

Mayıs ihracatımız, %11,46 artarak 16,8 milyar dolar gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı. Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısı ile 2019 yılında YEP hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz.

"HAZİRAN'DA CAZİ FAZLA VERECEĞİMİZ YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

İnşaallah Haziran’da, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız.