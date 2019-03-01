Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Merkez Bankası'nın brüt rezervleri ile ilgili açıklama yaprak, dengelenme döneminin her alanda etkisini gösterdiğine vurgu yaptı.



Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;



"Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı." şeklinde açıklama yaptı





— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 1, 2019