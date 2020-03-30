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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından kamu bankalarının hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli kredi uygulaması ile ilgili açıklama yaptı

Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık" dedi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 30, 2020

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