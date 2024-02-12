Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile aynı kiloda Avrupa ikincisi olan Gamze Altun için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bulgaristan´ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde gelen haberler bizleri sevindirdi. Kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile aynı kiloda 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikinciliği elde eden Gamze Altun´u tebrik ediyorum. Rekorlar kırarak madalyaya uzanan milli haltercilerimizin başarılarında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak sporcularımıza başarılar diliyorum."