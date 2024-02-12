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        Haberler Spor Diğer Halter Bakan Bak'tan milli halterciler Cansu Bektaş ile Gamze Altun´a tebrik - Diğer Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan milli halterciler Cansu Bektaş ile Gamze Altun´a tebrik

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile aynı kiloda Avrupa ikincisi olan Gamze Altun´u yayımladığı mesajla tebrik etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 20:21 Güncelleme: 12.02.2024 - 20:21
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        Bakan Bak'tan milli haltercilere tebrik
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        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile aynı kiloda Avrupa ikincisi olan Gamze Altun için tebrik mesajı yayımladı.

        Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

        "Bulgaristan´ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde gelen haberler bizleri sevindirdi. Kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile aynı kiloda 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikinciliği elde eden Gamze Altun´u tebrik ediyorum. Rekorlar kırarak madalyaya uzanan milli haltercilerimizin başarılarında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak sporcularımıza başarılar diliyorum."

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