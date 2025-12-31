Habertürk
Habertürk
        Bakan Bak'tan milli sporculara tebrik

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda kazandıkları madalyalarla Türkiye'yi en güzel şekilde temsil eden milli sporcuları tebrik etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 13:40 Güncelleme: 31.12.2025 - 13:40
        Bakan Bak'tan milli sporculara tebrik!
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin 2025 yılında kazandığı madalya sayılarını açıkladı.

        Bakan Bak, milli sporcuların 1 Ocak'tan itibaren 2025 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 2 bin 518 altın, 2 bin 301 gümüş ve 2 bin 655 bronz olmak üzere toplamda 7 bin 474 madalya kazandığını bildirdi.

        "TÜRKİYE'Yİ EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDEN MİLLİ SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

        Bakan Bak, milli sporcularla gurur duyduklarını vurgulayarak, "Katıldıkları uluslararası organizasyonlarda kazandıkları madalyalarla Türkiye'yi en güzel şekilde temsil eden milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Madalya kazanamasa da mücadelesini ortaya koyan her milli sporcumuzla gurur duyuyoruz. Elde edilen başarılarda emeği olan antrenörlerimize, federasyonlarımıza, sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Ulusal ve uluslararası başarılarıyla yüzümüzü ağartan, ülkemize tarifsiz mutluluklar yaşatan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum" açıklamalarında bulundu.

        "DAHA ÖNCE SPORCUMUZUN DAHİ OLMADIĞI BRANŞLARDA ŞAMPİYONLUKLAR ELDE EDİYORUZ"

        Bakanlık olarak spor alanında daha ileri gitmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Bakan Bak, "Dünyanın en modern spor tesislerine sahip bir Türkiye var. Farklı branşlarda tarihi başarılar kazanıyoruz. Daha önce sporcumuzun dahi olmadığı branşlarda şampiyonluklar elde ediyoruz. Öyle ki ikinciliklere dahi üzülür hale geldik. Sporcularımızın başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğine inanıyorum. Kazanılacak başarılarla dünyada ülkemizin adını daha çok duyuracağız. Bakanlık olarak, spor alanında daha ileri gitmek, daha büyük başarı elde etmek ve sporcularımıza imkanlar sunabilmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

