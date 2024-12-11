Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu, Ceferin ile bir araya geldi! - Futbol Haberleri

Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu, Ceferin ile bir araya geldi! - Futbol Haberleri

Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu, Ceferin ile bir araya geldi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İstanbul'da düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 11.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:14 facebook

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