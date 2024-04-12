Bakan Bak’tan Sporcu Sağlığı ve Performansı Merkezi’ne övgü

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile ilkokul öğrencilerinin branşlara yönlendirilmesini sağlayan, Türkiye’nin farklı illerinde kurulan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) Projesi'yle de sporcuları uluslararası organizasyonlara hazırlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporcu sağlığı ve performanslarının artırılması konusuna da özel önem veriyor. Bakanlık bünyesinde oluşturulan ‘Sporcu Sağlığı ve Performansı Merkezi’ndeki üst düzey teknolojik cihazlarla sporcuların gelişimine katkı sağlanıyor. Yıllardır Sporcu Eğitim, Sağlık ve Eğitim Araştırma Merkezi (SESAM) olarak hizmet veren kuruluş, 2011 yılı itibariyle Sporcu Sağlığı, Performansı ve Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanlığına bağlanarak ‘Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi’ adını aldı. Ankara TOHM kampüsünde yer alan Sporcu Sağlığı ve Performansı Merkezi; altyapısıyla, hizmet kalitesiyle, yenilenen yüksek düzey teknolojik cihazlarıyla hizmet veriyor. Araştırma Merkezine gelen her sporcuya branşına özgü tıbbi ve bilimsel destek sağlanıyor, sporcuların periyodik sağlık ve performans takipleri yapılıyor.

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Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi’ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi alan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, sporcu sağlığı ve performans ölçümlerinin bilimsel esaslara göre yapılmasının başarıya giden yolda çok önemli olduğunu söyledi. Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi’ndeki faaliyetlerin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bakan Bak, “Birçok imkanının olduğu bir alandan söz ediyoruz. Sporcunun rutin sağlık testlerinin dışında performansının da değerlendirebildiği bir sistem var burada. Sporcu, uzun bir süreçten geçecekse antrenörüyle birlikte de gelebiliyor. Testleri yapılıp, tedavisi planlanırken antrenmanından da geri kalmıyor. Sporcunun fiziki sağlığının olduğu kadar psikolojik hali de önem arz ediyor. Hepsinin tek bir merkezde yapılması değerli. Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Yasemin Adar Yiğit, Busenaz Sürmeneli, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı gibi tarihe adını yazdırmış milli sporcularımız da bu merkezden yararlanıyor. Tüm imkanlarımızla sporcularımızın yanındayız, olmaya da gayret gösteriyoruz. Başarıya giden yoldaki engelleri ortadan kaldırmaya kararlıyız” dedi.

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