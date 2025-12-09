Bakan Bayraktar açıkladı: Doğalgaz altyapısına yeni yatırım

Bakan Bayraktar, 15'inci Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılarak Türkiye'nin petrol ve doğalgaz faaliyetlerinden yenilenebilir enerjiye, nükleer santrallerden enerji desteklerine kadar birçok başlıkta değerlendirmeler yaptı.

6 KEŞİF AMAÇLI SONDAJ

Türkiye'nin 2022'de 96 buçuk milyar dolarlık enerji ithalatı olduğunu, bunun 40 milyar dolarını petrol, 38 milyar dolarını da doğalgazın oluşturduğunu ifade eden Bayraktar, bu ithalatı azaltmak için 2016 yılından itibaren petrol ve doğalgaz aramacılığında strateji değişikliğine gittiklerini söyledi. Bayraktar, bu dönüşüm sonucunda Türkiye'nin bugün 6 derin deniz sondaj gemisi ile dünyanın en büyük 4'üncü filosuna sahip olduğunu belirterek 2026 yılında Karadeniz'in batı, orta ve doğusunda toplam 6 tane keşif amaçlı sondaj gerçekleştireceklerini açıkladı.

Sondaj ve aramacılık faaliyetleri ve sonucundaki keşiflerle Türkiye Petrolleri başta olmak üzere kamu şirketlerinde bir zihniyet devrimi meydana geldiğini kaydeden Bayraktar, bu dönüşüm ile yurt dışındaki birçok Türk gencinin ülkelerini dönmesini ve tersine beyin göçünü sağladıklarını bildirdi. Bayraktar, bu faaliyetlere gençlerin şahitlik etmesi için üretim bölgelerine etkinlikler düzenlediklerini anlatarak gençlere “Gabar” denince akla terörün değil petrolün geldiğini vurguladı.

7 TESİSE ÇIKACAK Doğalgazı çok kritik bir yakıt olarak tanımlayan Bayraktar, 2016 yılından itibaren hem rota hem form anlamında doğalgazı çeşitlendirme yönünde adımlar attıklarını anlattı. Bayraktar, Türkiye'nin Silivri ve Tuz Gölü'nde toplam 6,3 milyar metreküplük yer altı depolama kapasitesi bulunduğunu hatırlatarak gazlaştırma kapasitesini de günlük 32 milyon metreküpten 161 milyon metreküpe çıkardıklarını dile getirdi. Halihazırda Türkiye'nin 5 noktasında 3'ü FSRU, 2'si LNG terminali olmak üzere toplam 5 gazlaştırma tesisi bulunduğuna işaret eden Bayraktar, "161 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesini 200 milyon metreküpe taşımak istiyoruz. İki yeni FSRU daha sistemimize girebilir" dedi. Bayraktar, enerji desteklerinde verimliliği arttırma yönünde çalışmalar yaptıklarını elektrikte önce yıllık 5 bin kilovatsaat ardından da 4 bin kilovatsaatlik kullanımın üzerini destek grubundan çıkardıklarını kaydederek "4 bin bin kilovatsaat limitini muhtemelen 2026'da bir kademe daha aşağı düşürebiliriz" diye konuştu. doğalgazda da 2026 yılında yine tüketim esaslı bir düzenleme düşündüklerini aktaran Bayraktar, “Bunu yaptığımız zaman, doğru desteği doğru yere vereceğiz. Belki daha az bütçelerle, yani 1 trilyon lira değil de belki 200 milyar lirayla bu işleri yapacağız.” diye konuştu.