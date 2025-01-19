Bakan Bayraktar: Çevre için nükleere ihtiyacımız var

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sinop ziyareti kapsamında Sinop İnceburun'da yeni nükleer santralin yapılacağı sahada incelemelerde bulunan Bayraktar, daha sonra Sinop Valiliği'nde Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nükleer Enerji Mühendislik Bölümü öğrencileriyle buluştu.

Türkiye, 2050 yılına kadar 20 gigavatlık nükleer kurulu gücü devreye almayı hedeflediğinin altını çizen Bayraktar, Türkiye'nin nükleer programı kapsamında, Mersin Akkuyu'da devam eden nükleer santrale ilave olarak Sinop ve Trakya'da da iki nükleer santralin yapılmasını ve küçük modüler reaktörlerin de sisteme dahil edilmesini planladıklarını aktardı.

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Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci reaktörden bu yıl içinde deneme üretimi kapsamında ilk elektrik üretiminin yapılacağını kaydetti.

"SİZLER FAHRİ NÜKLEER ELÇİLERİSİNİZ"

Bayraktar, nükleer enerjinin, sadece elektrik üretiminde değil tıptan malzeme bilimine kadar geniş bir alanda kullanıldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin 1950'li yıllardan bu yana nükleere ilişkin uluslararası organizasyonların içinde yer aldığını ifade etti.

Türkiye ile birlikte yola çıkan Kore'nin nükleer ihracatçısı bir ülke konumuna geldiğine işaret eden Bayraktar, "Bu geçen 70 yılda birçok nükleer enerji mühendisliği mezununun farklı mesleklerde çalıştı. Çoğu bir tane bile nükleer santral görmeden emekli oldular. Bu işin eğitimini alan kişiler olarak şunu biliyorsunuzdur: Nükleer aslında dünyada standartların en üst düzeyde uygulandığı bir alan. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, bunların hepsi bizleri belli bir standart içerisinde hareket etmeye mecbur kılıyor. 'Sizler fahri nükleer elçilerisiniz'." değerlendirmesinde bulundu.

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"ÇEVRE İÇİN NÜKLEERE İHTİYACIMIZ VAR"

Bayraktar, nükleer enerjiye çevre gerekçesiyle karşı çıkılmasına ilişkin, "Tam tersi çevre için nükleere ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı'nda 25 ülke, 'Dünya, iklim değişikliği mücadele edecekse 2050'de nükleer gücünü 3 katına çıkarması lazım.' diye bir deklarasyona imza attı. O 25 ülke içerisinde ABD, Japonya, Fransa, Kore, Çin var. Ekonomisi güçlü ülkeler var. Çevre için nükleere ihtiyaç var. Diğer gelişmiş ülkeler gibi Almanya da nükleere dönüş yapabilir." ifadelerini kullandı.