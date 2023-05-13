Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik hakkı tanınmış oldu. Katıldığı bir canlı yayında 1 milyon EYT'liye maaş bağladıklarını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm EYT'lilerin maaşlarını alacağı tarihi açıkladı. İşte Bakan Bilgin'in "Tüm EYT'lilerin maaşları ne zaman bağlanacak?" sorusuna ilişkin cevabı ve maşa ödeme tarihine ilişkin merak edilen detaylar...