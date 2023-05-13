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Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! Tüm EYT'lilerin maaşları ne zaman bağlanacak?

EYT maaş ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi prim gün sayısını tamamlayanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. 1 milyon EYT'liye maaş bağladıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm EYT'lilerin maaşlarının bağlanacağı tarihi açıkladı. İşte 2023 EYT maaşları ödeme tarihine ilişkin merak edilenler...

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  • Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! Tüm EYT'lilerin maaşları ne zaman bağlanacak? 2023 EYT maaşları ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

    Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik hakkı tanınmış oldu. Katıldığı bir canlı yayında 1 milyon EYT'liye maaş bağladıklarını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm EYT'lilerin maaşlarını alacağı tarihi açıkladı. İşte Bakan Bilgin'in "Tüm EYT'lilerin maaşları ne zaman bağlanacak?" sorusuna ilişkin cevabı ve maşa ödeme tarihine ilişkin merak edilen detaylar...
  • Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! Tüm EYT'lilerin maaşları ne zaman bağlanacak? 2023 EYT maaşları ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

    TOPLAM BAŞVURU SAYISI 1,7 MİLYONU GEÇTİ! 

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde toplam başvuru sayısı 1,7 milyonu geçti. 1 milyon EYT'linin ise maaşları bağlandı.
  • Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! Tüm EYT'lilerin maaşları ne zaman bağlanacak? 2023 EYT maaşları ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

    EYT'LİLERİN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT maaş ödeme tarihine ilişkin olarak "Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak." ifadelerinin kullandı.
  • Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! Tüm EYT'lilerin maaşları ne zaman bağlanacak? 2023 EYT maaşları ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

    STAJ SİGORTASI EYT'YE DAHİL EDİLECEK Mİ?

    Staj sigortasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin şu sözleri kullandı; Burada bir mağduriyet söz konusu değil. Staj bir eğitimdir. Eğitimin bir parçasıdır. Sadace orada çıraklık eğitimini ayırmak lazım. Onun dışındaki stajyerler mağdur değildir. İş akdiyle bir yere girmemişlerdir. Primini ödeyecek bir işveren yok ortada.
  • Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! Tüm EYT'lilerin maaşları ne zaman bağlanacak? 2023 EYT maaşları ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

    "EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK"

    Bakan Bilgin, "En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız." dedi.
  • Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! Tüm EYT'lilerin maaşları ne zaman bağlanacak? 2023 EYT maaşları ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

    "7 BİN 500 ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ARTACAK"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız. 7 bin 500 ila 10 bin lira arasında yukarıya dogru bir yansıtma olacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaşı olan emeklilerimiz rahat edecekleri bir düzenlemeyle karşılaşacaklar." açıklamalarında bulundu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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