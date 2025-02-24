Bakan Bolat: Aylık gıda enflasyonunun Ocak 2025'in altında gelmesini bekliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen 'Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni'ne katılarak, ödüle layık görülen esnafa Ahi Esnaf Beratı'nı takdim etti.

Bolat, 2025 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla bakanlığın görev alanında 184 meslek kolunda faaliyet gösteren 2 milyon 247 bini aşkın esnaf ve sanatkar ile 2 bin 985 meslek odası, 13 federasyon, 82 birlik ve konfederasyon bulunduğunu belirterek, "Anadolu'da 13'üncü yüzyıldan itibaren Ahi Evran-ı Veli önderliğinde büyük bir sosyal, ekonomik ve kültürel hareket olarak ortaya çıkan ahilik, yalnızca bir esnaf teşkilatı değil; aynı zamanda bir hayat felsefesi ve toplum düzenini şekillendiren bir kültürdür. Yüzyıllar boyunca esnaf ve sanatkarlarımız arasında derin kökler salan bu sistem, dürüstlük, iş ve meslek ahlakına saygı, güvenilirlik ve dayanışma gibi değerleri temel alan bir anlayışı temsil etmektedir. Fertlerin yalnızca ticari faaliyet sürçlerinde değil, toplumsal hayatın akışı içerisinde de ahlaklı ve erdemli olmalarını hedefleyen Ahilik Teşkilatı, bu yönüyle sosyal birlikteliğimizin sağlanması ve pekişmesinde de çok önemli bir vazifeyi üstlenmiştir" dedi.

"FIRSATÇILARIN ORTAYA ÇIKTIĞINI HEP BİRLİKTE GÖZLEMLEDİK"

Son yıllarda salgın, ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler gibi dünya genelinde ortaya çıkan muhtelif olumsuz gelişmeler nedeniyle ülke ekonomilerinin olumsuz etkilendiğinin hatırlatan Bakan Bolat, "Söz konusu süreçlerde, büyük ve çok uluslu şirketlerin dahi bilançolarında aşınmalar meydana gelmiş, ülkemiz ekonomisinde de bu süreçlerin birtakım etkileri görülmüştür. Nitekim bu dönemde, iç piyasamızda arz ve talep dengesini bozucu yönde faaliyet gösteren fırsatçıların da ortaya çıktığını hep birlikte gözlemledik. Bilindiği üzere 2025 yılı Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 42,12 ile son 19 ayın en düşük seviyesine gerilemiş ve 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 8 ayda 33,3 puan düşmüştü. Gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu yıllık bazda son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 41,76'ya gerilemişti. Geçen sene 2024 yılı Şubat ayında manşet enflasyon yüzde 4,53 gerçekleşirken; gıda ve alkolsüz içecekler ise aylık yüzde 8,25 olarak gerçekleşmişti" diye konuştu.