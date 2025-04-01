Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vatandaşlara çağrı yaptı. Bakan Bolat, şöyle konuştu:

Bir kere temelsiz ve mesnetsiz bir çaba. 2 hafta hoca İstanbul merkezli başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının halkımızda uyandırdığı büyük tepki karşısında gündemi değiştirme ve siyasi örtbas çabası olarak değerlendiriyoruz. Gerek gençleri, öğrencileri sokakları tahrik etme, kamu mallarına karşı saldırıları kışkırtma gerekse yerli, milli markaları, şirketleri boykot, tehditler savurma çabalarından sonra 2 Nisan'da ticareti durduralım çağrıların siyasi gündemi değiştirme çabası olarak görüyoruz. Türkiye'de 4,5 milyon esnaf, sanayici, şirket, perakendeciler ve onların yanında çalışan on milyonlarca kişilerin zarar görmesini hedefleyen çirkin bir çaba olarak değerlendiriyoruz.

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"BU ÇAĞRILARIN HEPSİ AKAMETE UĞRAYACAK"

Gerekli yargı bu tür piyasa bozucu, bozguncu çabalara karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Bu çabaların hepsi akamete uğrayacak ve hüsranla bitecek. Ticaret hukuku, rekabet, borçlar, ceza hukuku alanında karşılığı olmayan ve özellikle de haksız ticaret çabası içinde olan bu çabalara karşı Borçlar Kanunu'nda zarar görenlerin boykot çağrısı yapanlara karşı tazminat davası açabileceklerine dair amil hükümler bulunmaktadır. Avukatlar vasıtasıyla bunları yapabilirler.

"ALIŞVERİŞLERİNİ YARINA (2 NİSAN) ÇEKEBİLİRLER" Sağduyulu, makul çoğunluğu oluşturan vatandaşlarımızın bu yıkıcı ve bozguncu çağrılara kulak vermeyeceklerini, bu çağrıları yapanlara gerekli ikaz ve dersi vereceklerine inanıyorum. Vatandaşlarıma çağrım odur ki, yarın (2 Nisan), öbür gün, 4-5-6 Nisan'da planladığı alışverişi olan vatandaşlarımız bunları yarına (2 Nisan) çekebilirler. Bu konuda ana muhalefetin yıkıcı, bozguncu çabalarına çok iyi cevap vermiş olurlar. Türkiye'de 3 bin esnaf odaları, bin kadar esnaf kefalet kooperatifi, 2,5 milyon şirketi temsil eden 366 ticaret odaları, borsalar birlikleri, ekonomi STK'ları kendi üyesi olan işletme, esnafların haklarını korumakla mükelleftirler. "SORUMSUZLUK VE ŞUURSUZLUKTUR" Soruşturmaları yargı yapacak. Her ülkenin kamu düzeni vardır. Ekonomi 86 milyonun çıkarlarını ilgilenmektedir. Hiç kimsenin sosyal medyada hesabım var diye başkalarının hak ve menfaatlerine zarar verecek özgürlüğü yoktur. Böyle bir şey yapanlar bir başkalarının kendi menfaatlerine zarar vermeleriyle karşı karşıya kalabilirler. Bu savunulacak bir şeydir. Ülkenin kamu otoritesi, kamu düzeni, devlet düzeni ve vatandaşın hak ve menfaatlerini korumak da yetkili kişi ve kuruluşların görevidir. Bunun dışındaki açıklamalar sorumsuzluktur, şuursuzluktur.