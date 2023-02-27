DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır´ın Hani ilçesini ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mülkiyet ihtilaflı olan konularda da ihtilafsız vatandaşa konut vereceğiz. Yani bir vatandaşa bir konut verdiğimizde müşterek tapusunu ona vereceğiz, müstakil olacak, kat mülkiyetine geçecek, tapu onun olacak. Herhangi bir hukuki ihtilaf, herhangi bir başka sorun da olmayacak. Sorunlu olan yerlerde dahi biz sorunsuz bir teslim yapacağız" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır´ın Hani ilçesini ziyaret etti. Kaledibi Mahallesi ile Topçular Uysal mezrasında da incelemelerde bulunan Bakan Bozdağ, depremzedelere geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Daha sonra Vali Ali İhsan Su ile birlikte esnafı ziyaret eden Bozdağ, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

`VATANDAŞA MÜŞTEREK TAPUSUNU DA VERECEĞİZ´

Esnafın ve depremzedelerin taleplerini dinleyen Bakan Bozdağ, "El ele vereceğiz, beraber Allah´ın izniyle biz bunları inşa edeceğiz. Bu sorunların tamamını çözeceğiz. Mülkiyet ihtilaflı olan konularda da ihtilafsız vatandaşa konut vereceğiz. Yani bir vatandaşa bir konut verdiğimizde müşterek tapusunu ona vereceğiz, müstakil olacak, kat mülkiyetine geçecek, tapu onun olacak. Herhangi bir hukuki ihtilaf, herhangi bir başka sorun da olmayacak. Sorunlu olan yerlerde dahi biz sorunsuz bir teslim yapacağız. O yüzden de bu konularda da ileride birtakım sorunlar geçmişte bazı yerlerde yaşandı. Bunların yaşanmaması için de bizim yapacağımız her işte hukuksal açıdan da sorun olmayacak işler yapacağız" dedi.

`DEPREM BÖLGESİNDE TOKİ KONUTLARINDA HASAR YOK´

Deprem bölgelerindeki TOKİ konutlarında herhangi bir hasarın olmadığını ifade eden Bakan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir yıla ihtiyacımız var. Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz. Allah'ın izniyle bir yıl sonra da göreceksiniz. Son 20 yıl içinde Türkiye'de TOKİ, 1 milyon 500 bin konutu vatandaşımıza teslim etmiş durumda. Deprem bölgesinde bu konutların hiçbirinde hasar yok. Sağlam yapıldıkları bu deprem vesilesiyle de görülmüş oldu."