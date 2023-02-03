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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki bazı başkonsoloslukların kapatılmasına ilişkin, "Somut bir bilgi paylaşımı yok, istihbarat paylaşımı yok. Burada bu açıklamaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile düzenlediği ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bazı Avrupa ülkelerinin güvenlik gerekçesiyle İstanbul'da bulunan başkonsolosluklarını geçici olarak kapatmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Somut bir bilgi paylaşımı yok, istihbarat paylaşımı yok. Burada bu açıklamaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"İçişleri Bakanlığı'na soruyoruz somut bir bilgi paylaşımı yok. Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Dün çağırdığımız büyükelçilere de bunu söyledik. Bu misyonları kapatırken adımları bizimle paylaşmamaları maksatlı. Burada 'Türkiye istikrarsız, Türkiye'de terör tehdidi var.' imajı vermek istiyorlarsa bu dostluğa da sığmaz müttefikliğe de sığmaz".

Biraz dürüstlük bekliyoruz. Aynı zamanda DAEŞ ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Diğer taraftan Kur'an yakma hadsizliğinden sonra güvenliklerimizi biz de artırdık. Bazı ülkelerin diğer ülkelere bu kapatma eylemine siz de katılın dediğini biliyoruz.

Somut bilgi ve belge paylaşmadan böyle adım atarlarsa, bizim de ilave adımlarımız olacaktır, bunun bilgisini de dün verdik."