Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

Bakan Çavuşoğlu: Togg'a dünyanın her yerinden çok büyük ilgi var

Türkiye'nin yerli otomobilini inceleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kura çekildi. Kabinenin bir grubu var, herkes birbirine 'çıktı mı?' diye soruyor. Hiçbirimize çıkmadı. Bakanlıklara verildi ancak şahıs olarak bize çıkmadı. Çok güzel olmuş" ifadelerini kullandı

Bakan Çavuşoğlu: Togg'a dünyanın her yerinden çok büyük ilgi var
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin yerli otomobil Togg'u inceledi. Bakan Çavuşoğlu, Togg'a dünyanın her yerinden çok büyük ilgi olduğunu ve Uzak Doğu'ya kadar her yerde Togg'un boy göstereceğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Konyaaltı Kent Meydanı'nda daha önce gösterilmeye başlanan Türkiye´nin yerli otomobili Togg´un SUV modelini yerinde inceledi. Gemlik mavisi T10X modeline binen ve görevlilerden araç hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Çavuşoğlu'na ziyaretinde AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve milletvekili aday adayı Menderes Türel ve partililer eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'İKİ KERE BAŞVURDUM BANA ÇIKMADI'

İki kere Togg için başvuru yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, kendisine çıkmadığını dile getirdi. Çavuşoğlu, "Kura çekildi. Kabinenin bir grubu var, herkes birbirine 'çıktı mı?' diye soruyor. Hiçbirimize çıkmadı. Bakanlıklara verildi ancak şahıs olarak bize çıkmadı. Çok güzel olmuş" dedi.

'DÜNYANIN HER YERİNDEN ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR'

Togg'u Antalya'da görmenin nasip olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Daha önce Gemlik'te de görme imkanımız olmuştu. Farklı temel atma dahil, birçok etkinliğine katıldık ama sonunda Togg artık yollarda, Türkiye´nin her yerinde vatandaşımızın çok büyük ilgisini görüyor. Aynı şekilde yurt dışındaki vatandaşlarımız da bize ne zaman gelecek diye sormaya başladılar. Diğer taraftan başta kardeş Türk devletleri olmak üzere dünyanın her yerinden de çok büyük ilgi var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e, arkadaşlarımız götürdüler. Diğer taraftan Türkmenistan, Özbekistan diğer kardeş ülkelere de şimdi ulaştıracaklar. Gerçekten bir gurur vesilesi, tabii ki ilk milli aracımızın olması ayrıca önemli. Kendi markamız, kendi ürünümüz. Fakat çok kaliteli bir araç. Her şeyiyle donanımlı bir araç. Vatandaşlarımızın da aynı şekilde yorumları öyle. Bugün içerde biraz teknik bilgi aldım. Bizim bakanlığa gönderilen aracı pazartesi günü Ankara´da inşallah süreceğim" dedi.

'UZAK DOĞU'YA KADAR HER YERDE MİLLİ ARACIMIZ TOGG BOY GÖSTERECEK'

Togg'u yurt dışına da göndereceklerini dile getiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yurt dışına da göndereceğiz tabii, önce vatandaşlarımızın talepleri karşılasın. Dağıtım, henüz daha yeni başladı. Kura çekilişi oldu. Taleplerden sonra daha sonra tüm misyonlarımıza bu araçlardan göndereceğiz hem başkonsolosluklarımıza hem de büyükelçiliklerimize dünyanın her yerinde kendi aracımızı kullanmış olacağız ve dünyanın her yerinde de görürsünüz. Latin Amerika´da, Afrika´da 44 hatta 45-46 misyonumuz var başkonsolosluklarla beraber. Uzak Doğu'ya kadar her yerde bayrağımız nasıl dalgalanıyorsa milli aracımız Togg da oralarda boy gösterecek."

'TÜRKMENİSTAN'A BEYAZ TOGG GÖNDERECEĞİZ'

Türkmenistan'ın kendilerinden beyaz renk Togg'u istediğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Türkmenistan beyaz istedi. Biliyorsunuz Türkmenistan Aşkabat beyaz şehir demek. Ayrıca Aşkabat'ın yanında bir şehir de kurdular. Eğer gittiyseniz Aşkabat'a ya da görmüşsündür, mutlaka her şey beyaz, evler beyaz, yollar, mermerler beyaz. Dolayısıyla araçlar da beyaz, çok nadir farklı renklerde araç görürsünüz. Oraya beyaz araba göndereceğiz. Bugün Dışişleri Bakanı Reşit kardeşimle görüştük beyaz arabalar bir ay sonra çıkacak, bir ay sonra göndeririz diye. Ya da elimizde şu anda Gemlik ve kırmızı var, onlardan isterseniz hemen gönderebiliriz diye telefonla görüştük" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EYT başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEM EYT başvuru sonucu sorgulama
Hatay'dan gelen depremzede, 'otomobil satışı' bahanesiyle 447 bin TL dolandırıldı
GÜNDEM Depremzedeyi dolandırdılar
90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek? Taşeron işçiye kadro şartları neler ve kimleri kapsıyor?
GÜNDEM 90 bin taşeron işçiye kadroda son durum
CHP milletvekili adayları listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP milletvekili adayları kim oldu? (İstanbul, Ankara, İzmir ve il il)
GÜNDEM 28. dönem CHP milletvekili adayları belli oldu mu?
'Tosuncuk'un sağ kolu teslim alındı bu akşam İstanbul’da
GÜNDEM 'Tosuncuk'un sağ kolu teslim alındı bu akşam ...
SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri
GÜNDEM 2023 seçimleri oy pusulası sıralaması belli oldu!
Son dakika: AK Parti'den milletvekili listesi açıklaması
GÜNDEM AK Parti'den milletvekili listesi açıklaması
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs Türkiye için ayrı bir bayram olsun
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs Türkiye için ayrı bir ...
2 kişi öldü! Araç alev topuna döndü! İşte o anlar! - Haberler
GÜNDEM 2 kişi öldü! Araç alev topuna döndü! İşte o anlar!
Son dakika: Mersin Uluslararası Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi
GÜNDEM Mersin Limanı'nda 97,5 kilo kokain ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.