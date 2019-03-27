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Haberler > Ekonomi > Enerji Bakan Dönmez: Doğal gaz ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi

AA