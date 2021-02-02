Borç yapılandırmada başvuru sayısı açıklandı 0:00 / 0:00

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki başvuru sonuçlarını açıkladı. Bakan Elvan, "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi. 17 Kasım 2020’de başlayıp 1 Şubat 2021’de sona eren yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve bu süre zarfında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu





— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 2, 2021