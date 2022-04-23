Bakan Ersoy çocuk festivalinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Resim
ABONE OL

Bakan Ersoy AKM'de çocuk festivaline katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) 23 Nisan Çocuk Festivali Resim Sergisi ödül törenine katıldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Bakan Ersoy, ardından da Devlet Senfoni Orkestrası'nın verdiği konseri dinledi

Bakan Ersoy AKM'de çocuk festivaline katıldı
Bakan Ersoy çocuk festivalinde
0:00 / 0:00
DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin ve oğlu Aslancan Ersoy ile birlikte AKM'de düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali Resim Sergisi ödül törenine katıldı. Bakan Ersoy, festivalde eğlenen çocukları izlerken oğlu Aslancan Ersoy da eğlencenin tadını çıkardı.


Daha sonra resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler; Mira Çakır, Yağmur İrem Altıntaş, Demir Çamlı, Deniz Delice, Elif Özer ve Beliz Kurt ödüllerini veren Ersoy, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Ersoy yine AKM'de sahne alan Devlet Senfoni Orkestrası'nı dinledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çağrı Bayrak: 'Baba'da herkes ailesinden birilerini gördü - Magazin Haberleri
KÜLTÜR-SANAT 'Herkes ailesinden birilerini gördü'
Monica Bellucci İstanbul'da sahneye çıktı
KÜLTÜR-SANAT Bellucci'den tek kişilik performans
Nezih Meriç hikayeleri ilk kez İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT Nezih Meriç hikayeleri İş Sanat'ta
Cahit Berkay ve Cengiz Özkan, İş Sanat'ın Youtube kanalında
KÜLTÜR-SANAT Cahit Berkay ve Cengiz Özkan, İş Sanat’ta
Selçuk Aydemir'in ilk tiyatro oyununun galası yapıldı
KÜLTÜR-SANAT İlk oyunu beğeni topladı
3 sanatçının eserleri santralistanbul Enerji Müzesi’nde
KÜLTÜR-SANAT 3 sanatçının eserleri santralistanbul'da
Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıl öncesine ait keşif
KÜLTÜR-SANAT 1800 yıllık keşif, insanlar içine girebiliyor
Michelin Rehberi'nin yeni destinasyonu İstanbul oldu
KÜLTÜR-SANAT 38'inci destinasyon İstanbul
Direklerarası Seyirci Ödülleri verildi
KÜLTÜR-SANAT Ödüle layık görüldüler
Kadın kooperatiflerinin işbirliğiyle üretildi
KÜLTÜR-SANAT Kadın kooperatifleriyle işbirliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.