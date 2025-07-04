Bakan Ersoy'dan AKM ve CSO Ada Ankara'nın sezon verilerine ilişkin paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile CSO Ada Ankara'da 2024-2025 sanat sezonunda ulaşılan etkinlik ve ziyaretçi sayılarını paylaştı.

Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara'da ortaya konan performans bu anlayışın güçlü bir yansımasıdır" ifadesini kullandı.

AKM'de 2024-2025 sezonunda 2 bin 390 etkinlik gerçekleştirildiğini, bir önceki sezona göre yüzde 22,4 artışla 624 bin 165 sanatseverin etkinlikleri izlediğini belirten Ersoy, AKM'nin güvenlik noktalarından geçen kişi sayısının 2 milyon 442 bin 812'ye ulaştığını, bunun da yüzde 7'lik artış anlamına geldiğini aktardı.

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Ersoy, CSO Ada Ankara'da ise bu sezon 651 etkinliğin düzenlendiğini, 293 bin 290 izleyiciye ulaşılarak merkezin sezon bazında en yüksek katılımcı sayısına eriştiğini bildirdi.

Opera, tiyatro, konser, sergi, sinema, çocuk atölyeleri ve uluslararası festivallerle, Türkiye'nin sanat sahnelerinin, hem içerik hem katılım açısından rekor düzeye ulaştığı bilgisini veren Ersoy, "Bu başarıda emeği geçen tüm sanatçılarımıza, teknik ekiplerimize ve kültür sanat dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. 'Sanatta Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.