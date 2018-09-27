halk plajları
Para
Haberler > Ekonomi > Para > Bakan Ersoy'dan halk plajları açıklaması

Halk plajları ihaleye çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019'da halk plajları ihalesi yapılacak Ocak'ta tamamlanması bekleniyor. Yeni sezona yetiştirilecek, fiyat kontrolü ve denetimi Bakanlığa bağlı olacak" dedi

27.09.2018 - 12:43 | Güncelleme: AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, medyada çıkan haberlere ilişkin, "Cumhurbaşkanımız tarafından ihaleli veya ihalesiz herhangi bir turizm yatırım alanının tahsisi söz konusu değil" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi hakkında yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından medyada yer alan "İhalesiz kamu arazisi tahsisi" başlıklı haberlere değinen Bakan Ersoy, Turizm Teşvik Kanunu'nda bir değişikliğe gidildiğini anımsatarak, daha önce Bakanlar Kurulunda olan yetkinin artık Cumhurbaşkanına devrolduğunu belirtti. İlgili haberleri takip ettiğini dile getiren Ersoy, "Cumhurbaşkanımız tarafından ihaleli veya ihalesiz herhangi bir turizm yatırım alanının tahsisi söz konusu değil. Ancak bir ek madde ekledik biz, turizm tesisleri hizmet alanı tahsisi yapılabilir diye. Bunlar ihalesiz yapılabiliyor. Bu aslında tamamıyla personel için düşünülmüş, personelin konaklayacağı ve sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacağı yerler" şeklinde konuştu.

Turizm projelerinde bazı değişikliklere gidildiğine değinen Ersoy, "Maalesef daha önce turizm tahsis alanları yapılırken personelin konaklama ve sosyal ihtiyaçlarıyla ilgili ünitelerin yer alacağı yerler çok iyi planlanmamış. Bu çok büyük bir eksiklikti, özellikle güneyde ve Ege'deki tesislerde. Daha önce Turizm Bakanlığımızdan tahsis almaya hak kazanmış otellere bu eksik olan kısmın kalan süreleri kadar yapılabiliyor. Çok fazla çıkaracağımız için birden fazla talep gelirse yine ihale yaparız. Ama birden fazla talep gelmezse minimum bir ücretle alınıyor. Buradaki amaç devletin para kazanmasından çok personel için ihtiyaç olan lojman, konaklama ve sosyal ünitelerin yapılacağı yerlerin sağlanması" dedi.

"HALK PLAJLARI İHALESİ YAPACAĞIZ"

Halk plajları ihalesinin de Ocak ayına kadar tamamlanacağı bilgisini veren Ersoy, "Özellikle Bodrum, Çeşme ve Antalya gibi Türkler için de çok popüler olan yerlerde belli sayılarda deneme amaçlı bu sene başlıyoruz. Halk plajları ihalesi yapacağız. Bu plajlarda işletmesi değil, özellikle fiyat kontrolü ve denetimi bakanlığımız tarafından yapılacak. Yılbaşından sonra yaparız, çok da gecikmeyiz sezona yetişsin diye" ifadelerinde bulundu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.