Bakan Ersoy Göbeklitepe'nin UNESCO'ya kabul edilişinin 7'inci yılını kutladı

Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe, 7 yıl önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Göbeklitepe'nin taşıdığı evrensel değere ve Bakanlık olarak yürütülen stratejik çalışmalara dikkati çekti.

Tarihin en eski ve en çarpıcı tanığı olan #Göbeklitepe'nin bir dünya mirası olarak #UNESCO'ya dahil oluşunun 7'nci yılında bu eşsiz mirasın korunması, anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.



Geçmişe dair tüm ezberleri bozarak… pic.twitter.com/U57LbmccM8 — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 1, 2025

Bakan Ersoy’un paylaşımı şöyle:

"Tarihin en eski ve en çarpıcı tanığı olan Göbeklitepe'nin bir dünya mirası olarak UNESCO'ya dahil oluşunun 7'nci yılında bu eşsiz mirasın korunması, anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

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Geçmişe dair tüm ezberleri bozarak insanlık tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe'nin listeye alınışı kültürel hafızamızın küresel çapta tesciliydi.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Şanlıurfa’da ilan ettiğimiz Taş Tepeler Projesi ile bu eşsiz mirası daha da derinlemesine anlamaya, bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımaya kararlıyız.

Kazı, koruma, tanıtım ve altyapı çalışmalarını eşgüdüm içinde sürdürüyor; Göbeklitepe'yi yalnızca bir arkeolojik alan değil, tarih boyunca kültürlerin iz bıraktığı eşsiz bir merkez olarak değerlendiriyoruz.