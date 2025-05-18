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        Haberler Gündem Bakan Ersoy: Papa 14. Leo’nun göreve başlama törenine Türkiye’yi temsilen katıldık

        Bakan Ersoy: Papa 14. Leo’nun göreve başlama törenine Türkiye’yi temsilen katıldık

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo'nun göreve başlama törenine Türkiye adına katıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 19:10 Güncelleme: 18.05.2025 - 19:10
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        Bakan Ersoy: Papa 14. Leo'nun göreve başlama törenine Türkiye'yi temsilen katıldık
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        Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Bakan Ersoy, tarihi Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen törene ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo’nun göreve başlama törenine, ülkemizi temsilen katıldık. Tarihi Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen törende, farklı ülkelerden liderlerle bir araya gelerek Papa 14. Leo’nun insan onuru, adalet ve emeğin savunulması konularındaki mesajlarını dinledik. Türkiye olarak, farklı inanç ve kültürler arasında anlayış ve iş birliğini desteklemeye devam edeceğiz.

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