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        Haberler Gündem Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı Daniş ile görüştü

        Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı Daniş ile görüştü

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş ile bir araya geldi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 20:14 Güncelleme:
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        Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı Daniş ile görüştü

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın ilgili kuruluşlarından RTÜK’ün Başkanı Daniş ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Görüşmede, yayıncılık alanındaki güncel gelişmeler, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı.

        Daniş’ten RTÜK’ün faaliyetleri ve kurul gündeminde yer alan başlıklara ilişkin bilgi aldıklarını ifade eden Ersoy, Kültür ve iletişim alanında nitelikli üretimi destekleyen çalışmaların, kurumlar arasındaki eşgüdüm ve iş birliğiyle sürdürüleceğini kaydetti.

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