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        Haberler Ekonomi Turizm Bakan Ersoy, TBB yönetimine turizm hedeflerini anlattı - Turizm Haberleri

        Bakan Ersoy, TBB yönetimine turizm hedeflerini anlattı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sene için yeni ve daha büyük hedefler belirledik. 2024 hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar. Bunun için yeni hedef pazarlar üzerinde çalışıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:08
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        Bakan Ersoy, TBB yönetimine turizm hedeflerini anlattı
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Ersoy, turizm sektöründeki gelişmeler, Türkiye'nin rekabet gücü, 2024 yılına ilişkin beklentiler ve turizm gelirlerinin artırılması için yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Turizmde 2023‘ün rekor yılı olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, 2024 yılında 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedeflediklerini söyledi. Yeni dönemde turizmde yeni pazarlara konsantrasyonlarını arttıracaklarını belirten Bakan Ersoy, “Turizmde ülkemiz bu yıl rekorlara imza attı. Ziyaretçi sayısı 56.7 milyon kişi olurken, 56 milyar dolar gelir elde edildi. Bu sene için yeni ve daha büyük hedefler belirledik. 2024 hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar. Bunun için yeni hedef pazarlar üzerinde çalışıyoruz. Bu yarışta tek rakip olarak kendimizi tanımlıyoruz. Her geçen sene kendi rekorumuzu geride bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

        Arkeolojinin de turizmde sürdürülebilirliğin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, arkeolojide altın çağı başlattıklarını söyledi. 2021 yılında 670 olan yıllık arkeolojik çalışma sayısını dünyada rekor bir düzeye ulaştırarak 800'e çıkaracaklarının altını çizen Bakan Ersoy, son 60 yılda arkeoloji adına Türkiye’de ne yapıldıysa 4 yılda o kadar iş yapacaklarını bildirdi. Türkiye’de yeni bir uygulama olarak gece müzeciliğini başlattıklarını belirten Bakan Ersoy, bu uygulamanın sürdürülebilir turizm politikaları açısından çok önemli bir husus olan şehir paydaşlarının turizmden pay alabilmelerini sağladığına dikkati çekerek, Türkiye genelinde yaygınlaştırdıklarını sözlerine ekledi.

        Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise, Türkiye'nin birçok sektörde güçlü üretim kapasitesine sahip olduğunu, geniş bir yelpazede yer alan ürün ve hizmet arzı ile çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeye yaptığı ihracatın her geçen gün arttığını vurguladı. Çakar, Türkiye ihracat gelirlerine oranı yüzde 21 olan turizm sektörünün başta döviz gelirleri olmak üzere istihdama katkısı ve yüksek düzeyde katma değer sağlamasının dünya genelinde sektörün cazibesini her geçen gün artırmaya devam ettiğini ifade etti. Başta turizm olmak üzere döviz ve hizmet kazandıran sektörlere desteklerini sürdüreceklerini dile getiren Çakar, “Küresel ekonomideki zorluklara rağmen turizm ve diğer hizmet gelirlerimizdeki artış olumlu bir seyir izlemektedir. Bankacılık sektörü olarak başta turizm olmak üzere döviz kazandıran, istihdam artışı sağlayan sektörlere destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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