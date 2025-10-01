Bakan Ersoy, YTB'nin Gala Programı'nda konuştu! 'Sanattan bilime, siyasetten medyaya geniş bir yelpaze'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bir otelde düzenlenen YTB'nin 15. Yıl Dönümü Gala Programı'ndaki konuşmasında, Başkanlığın 15. yılının hayırlı olmasını diledi.

Bugün uluslararası alandaki siyasi hareketlere, diplomatik işleyişe, küresel kamuoyunun algılarına, değerlendirme ve tepkilerine bakıldığında Türkiye'nin, oyun kurucu, yol ve yön belirleyici rolünü gururla gördüklerini belirten Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıl boyunca yılmadan, yorulmadan sürdürülen mesainin sonuçlarını tecrübe ettiklerini söyledi.

Ersoy, bu sonuçları elde etmek, kazanımları korumak ve daha fazlasını başarmak için sürekli mücadele ettikleri ana cephelerden birinin "kamu diplomasisi" olduğunu, YTB'nin bu cephenin başat aktörleri arasında bulunduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, "İnsanın en önemli eseri yetiştirdiği insanlardır. Bunu bir zanaat kabul edersek, bu işin ülkemizdeki en önde gelen kurumsal zanaatkarlarından bir tanesi şüphesiz ki YTB'dir. İnsanların, doğrudan ya da dolaylı şekilde hayatlarına dokunarak güzel olana, doğru olana, milli olana yönelmesinde, değerlerimizin öğretilmesinde, yaşanmasında ve yaşatılmasında, bütün bunların korunmasında ve savunulmasında, eşitlik ve adalet mücadelesinde sizler daima ön saflarda oldunuz. Soydaş ve kardeşlerimizle yeni gönül köprüleri kurulurken, ihtiyaç duyanlara merhamet ve dostluk eli uzatırken oradaydınız." diye konuştu.

"Diaspora" kavramının kapsamına ve barındırdığı güce dikkati çeken Ersoy, yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşın bu gücü kendileri ve ana vatanları için etkin şekilde kullanıp, yönetebilmesini çok önemsediklerini belirtti. Ersoy, YTB'nin kurumsal olarak bunun için mücadele verdiğini vurguladı. Başkanlık çatısı altında, aidiyetin üç temel sac ayağı olan "dil, tarih ve kültür" üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirten Ersoy, bunlar arasında Türkçe Saati Destek Programı, Okul Öncesi Çift Dilli Eğitim Destek Programı, Anadolu Okuma Evleri ile Dil, Tarih ve Coğrafya Akademisi'nin yer aldığını kaydetti. Ersoy, Kurumun eğitimli bireyler için yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verirken, "Biz sadece çocuk ve gençlerimizin sorunlarını çözüp, önlerindeki engelleri kaldırmakla yetinmiyoruz. Onların bizzat sorunlara çözüm üreten, engelleri bertaraf eden bireyler olmalarını sağlamanın gayretini veriyoruz. Aldığımız sonuçların gururuyla bu yoldaki ilerleyişimiz kesintisiz devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu. "2024 SONU İTİBARIYLA 31 ÜLKEDE 35 TÜRKİYE MEZUNLARI DERNEĞİ KURULMUŞTUR" Bakan Ersoy, YTB'nin belirlenen sınırın çok ötesine geçtiğini, yurt dışındaki Türk toplumu başta olmak üzere kardeş topluluklarla uluslararası öğrencilere yönelik kıymetli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Başkanlığın "Türkiye Mezunları" programına da değinen Ersoy, Balkanlar'dan Afrika'ya, Kafkasya'dan Doğu Avrupa'ya, Doğu Asya'dan Orta Doğu'ya uzanan gönül coğrafyasının sınırlarının bugün Türkiye mezunları aracılığıyla dünyanın çok farklı ve uzak bölgelerine doğru genişlediğine işaret etti. Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkanlığımızda yaklaşık 150 bin onaylı Türkiye mezunu bulunmaktadır. Bu 150 bin kişi sanattan bilime, siyasetten medyaya geniş bir yelpazede 'Türkiye Mezunları' ailesinin fertleri olarak ortak bir duygunun şemsiyesi altında buluşmaktadırlar. Onların bulunduğu her yerde YTB ve Türkiye var demektir ki söz konusu olan tam 184 ülkedir. Bu bağın kopmasına da müsaade etmiyoruz. 2024 sonu itibarıyla 31 ülkede 35 Türkiye Mezunları Derneği kurulmuştur. Bu sayı artmaya devam edecektir. Türkiye, yurt dışındaki gençlerin tercihi konumuna gelmiş bir ülkedir. Bugün ülkemizde eğitimini sürdüren yabancı öğrencilerin yüzde 4'ü Türkiye burslarından faydalanmaktadır. Yüzde 96'sı ise kendi imkanlarıyla öğrenim görmek için Türkiye'yi seçmiştir."