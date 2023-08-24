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        Haberler Dünya Bakan Fidan: Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor

        Bakan Fidan: Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Fidan "Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:11 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:29
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        "Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor"
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        Fidan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        Dışişleri Bakanı sıfatıyla Irak'a yaptığı ilk ziyarette Bağdat'taki temaslarının ardından bugün Erbil'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Fidan, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için IKBY Başbakanı Barzani ve bölgesel yönetim makamlarına en içten teşekkürlerini sunduğunu söyledi.

        Fidan, Erbil'deki temasları kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldiklerini, IKBY Başbakanı Barzani ile de ikili ilişkileri etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

        Fidan, Türkiye ve Irak ilişkilerinin çok dinamik bir şekilde ilerlediğine işaret ederek Türkiye'nin Bağdat ve Erbil'le ilişkilerinin her zaman ve her düzlemde önemini ülkenin gündeminde koruduğunu vurguladı.

        Bağdat ziyareti esnasında gündemde çok yoğun konular olduğunu aktaran Fidan, "Ekonomik konuları, Kalkınma Yolu Projesi, terörle mücadele, su meselesi ve Irak'ın yeniden imarı, altyapı ve üstyapı projeleri gibi konuları ilgili makamlarla başta Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok tarafla görüşme imkanımız oldu. Buna ilavaten Bağdat'ta hükümeti oluşturan siyasi parti yöneticileri ve liderleriyle bir araya geldik. Onlarla da hem Türkiye ile ilişkileri hem bölgesel konuları hem Irak'ın konularını konuşma imkanımız oldu." ifadelerini kullandı.

        Fidan, bugün Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile sabah görüştüklerini ve Başbakan Mesrur Barzani ile de hem ikili hem heyetler arası görüşmeleri olduğunu kaydetti.

        Görüşme esnasında başta terörle mücadele olmak üzere enerji, ekonomi, ticaret gibi birçok konuyu gözden geçirme imkanları olduğunu aktaran Fidan, Erbil'in Irak'ın sıkıntılı yıllarında her zaman bir istikrar ve güvenlik şehri olarak devam ettiğini dile getirdi.

        Fidan, bu istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınmanın devamının gerçekten önemli olduğuna inandıklarını dile getirerek bunun devamı için Türkiye'nin Erbil yönetimine her türlü yardım ve desteği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

        Terörle mücadelede Türkiye'yle göstermiş oldukları işbirliğinden ötürü de teşekkürlerini sunan Fidan, "Terör belasından kurtulmak için yapacağımız daha çok iş var. Biliyorsunuz, Türkiye’de bu meseleyi büyük ölçüde hallettik. Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz. Gerek Bağdat yönetimi gerek Erbil yönetimi, PKK terörünü Irak topraklarından temizlemekte oldukça kararlı. Bunun için de ayrıca memnunuz. Biz de elimizden gelen bütün desteği bu makamlara vereceğiz." diye konuştu.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #hakan fidan
        #türkiye
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