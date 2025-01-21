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        Haberler Dünya Bakan Fidan İsveçli mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveçli mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı dolayısıyla İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 19:16 Güncelleme: 21.01.2025 - 19:16
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        Bakan Fidan İsveçli mevkidaşı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı kapsamında İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile başkent Ankara’da bir araya geldi.

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