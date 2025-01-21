Bakan Fidan İsveçli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveçli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı dolayısıyla İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile bir araya geldi.
Giriş: 21.01.2025 - 19:16 Güncelleme: 21.01.2025 - 19:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı kapsamında İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile başkent Ankara’da bir araya geldi.
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