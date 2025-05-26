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        Haberler Dünya Bakan Fidan Putin ile görüşüyor | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Vladimir Putin ile bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.05.2025 - 19:45 Güncelleme: 26.05.2025 - 19:45
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        Bakan Fidan Putin ile görüşüyor
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi

        MEDİNSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i Rusya'nın başkenti Moskova'da kabul etti.

        Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy ile Moskova'da görüştü.

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