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        Haberler Dünya Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve İsrail arasında çatışmalar ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 15:00 Güncelleme: 15.06.2025 - 15:00
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        Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        İkili görüşmede İsrail ve İran arasındaki çatışmayı ele aldı. Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'a "endişe verici" çatışmayı ve nükleer anlaşmazlığı çözmenin tek yolunun diplomasi olduğunu söylediği belirtildi.

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