Bakan Fidan ve Güler, Mesrur Barzani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Mesrur Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 20:50 Güncelleme:
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, IKBY Başbakanı Barzani ile İstanbul'da görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı ise, Bakan Güler ile Mesrur Barzani'nin bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
