Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, gün içerisinde ayrıca, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
BAHTİYAR SAİDOV İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, gün içerisinde, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilmişti.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel değerlendirmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı Saidov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi, ilerleyen dönemde yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları ele alındı.