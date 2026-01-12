Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, gün içerisinde ayrıca, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.01.2026 - 19:56 Güncelleme: 12.01.2026 - 20:33 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL