Bakan Göktaş, evlenecek gençlere müjde verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı'nda gençlerin yuva kurma yolundaki ilk adımlarını desteklemeye, aile hikayelerini çoğaltmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda evlenecek gençlere yönelik yeni bir müjde verdiğini anımsattı.

Bu doğrultuda, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulan faizsiz kredi desteğinde, geri ödeme dönemi içinde ikinci çocuğunu kucağına alan çiftlerin kalan taksitlerinin tamamının hibe edileceğini aktaran Göktaş, "Bu kapsamda bugüne kadar fondan yararlanan 9 bin 190 çiftimizin 81'i ikiz, 3'ü üçüz olmak üzere toplam 9 bin 310 evladı dünyaya geldi. Aile ve Nüfus On Yılı'nda gençlerimizin yuva kurma yolundaki ilk adımlarını desteklemeye, aile hikayelerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

'TAKSİTLERİN TAMAMINI HİBE EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile ve Gençlik Fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyor, kabine toplantımızda kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.