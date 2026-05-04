        Bakan Göktaş, evlenecek gençlere müjde verdi

        Evlenecek gençlere yönelik faizsiz kredi desteğinde yeni düzenleme açıklandı. İkinci çocuğunu dünyaya getiren çiftlerin kalan borcu tamamen silinecek; uygulamadan yararlanan binlerce ailede doğum sayısı şimdiden 9 bini aştı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 22:51 Güncelleme:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı'nda gençlerin yuva kurma yolundaki ilk adımlarını desteklemeye, aile hikayelerini çoğaltmaya devam edeceklerini belirtti.

        Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda evlenecek gençlere yönelik yeni bir müjde verdiğini anımsattı.

        Bu doğrultuda, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulan faizsiz kredi desteğinde, geri ödeme dönemi içinde ikinci çocuğunu kucağına alan çiftlerin kalan taksitlerinin tamamının hibe edileceğini aktaran Göktaş, "Bu kapsamda bugüne kadar fondan yararlanan 9 bin 190 çiftimizin 81'i ikiz, 3'ü üçüz olmak üzere toplam 9 bin 310 evladı dünyaya geldi. Aile ve Nüfus On Yılı'nda gençlerimizin yuva kurma yolundaki ilk adımlarını desteklemeye, aile hikayelerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        'TAKSİTLERİN TAMAMINI HİBE EDECEĞİZ'

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile ve Gençlik Fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyor, kabine toplantımızda kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        BAE'de hava savunma devrede
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
