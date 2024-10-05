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        Haberler Gündem Bakan Göktaş'tan İstanbul'da öldürülen iki genç kızın ailelerine taziye ziyareti

        Bakan Göktaş'tan İstanbul'da öldürülen iki genç kızın ailelerine taziye ziyareti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 19:16 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:16
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        Bakan Göktaş'tan taziye ziyareti
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        Göktaş, Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in intihar etmeden önce Eyüpsultan ve Fatih'te öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

        Beraberinde İstanbul Valisi Davut Gül ile ilk olarak Ayşenur Halil, ardından İkbal Uzuner'in Eyüpsultan'daki evine giden Göktaş, ailelerin acılarını paylaştı, onların yanında olduklarını vurguladı, başsağlığı dileklerini iletti.

        Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından iki aileye de psikososyal destek verilmeye başlandığı öğrenildi.

        Bakan Göktaş, dün sosyal paylaşım sitesinden olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İki genç kızımızın vahşice katledilmesi hepimizin ciğerini yaktı. Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bugün ciğeri yanan herkes bizim yol arkadaşımızdır. Şiddetin yanında şiddeti doğuran sebepleri de ortadan kaldırmak ve kadın cinayetlerini engellemek için ilgili tüm kuruluşlarla iş birliği içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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        #Mahinur Özdemir Göktaş
        #Ayşenur Halil
        #İkbal Uzuner
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