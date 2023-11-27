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        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Güler: Operasyonlarımız tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek

        Bakan Güler: Operasyonlarımız tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bunlar terör örgütünün son çırpınışlarıdır. Kahraman Mehmetçik, şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadı, bırakmayacaktır. Operasyonlarımız tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan bir baskı ve yoğun bir tempoda devam edecektir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 18:54 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:54
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        'Tek bir terörist kalmayıncaya kadar'
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        Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 10. Toplantısı’na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenledi. Üçlü görüşmede bölgede barışın, istikrarın, güvenliğin ve ortak işbirliğinin önemini bir daha vurguladıklarını belirten Güler, “Bölgede barış ve istikrarın tesisi için terör ve bölücülük faaliyetlerinin sürdürülmesinin bölgedeki ekonominin gelişmesine ve uluslararası projelerin güvenliğine doğrudan bir tehdit olduğunu ve bölge dışındaki ülkelerin bölgedeki durumu ağırlaştırmaya yönelik girişimlerinin kabul edilemez olduğunu da kaydettik” dedi.

        Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile bir araya gelerek üç ülke arasındaki mevcut ve potansiyel işbirliği ve bölgesel gelişmeleri geniş bir çerçevede ele alma imkanı bulduklarını belirten Bakan Güler, “Toplantı esnasında Azerbaycan ve Gürcistan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi bir kez daha ifade ettik. Kafkasya'da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen üçlü işbirliği, savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede üç ülkenin de ortak yarar ve beklentilerine hizmet etmektedir” dedi.

        “İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEK HUSUSUNDAKİ İRADEMİZİ BİR KEZ DAHA TEYİT ETTİK"

        Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki dayanışmanın bölgenin güvenlik, huzur ve istikrarına önemli katkılar sağladığını vurgulayan Güler, “Bu işbirliğimizi daha da geliştirmek hususundaki irademizi imzaladığımız üçlü toplantı protokolü ile bir kez daha teyit ettik. İnanıyorum ki aramızdaki bu güçlü sinerji, önümüzdeki dönemde yeni işbirliği ve ortaklıklara da imkanlar sağlayacaktır. Bu vesileyle dost ve komşu iki ülkeden mevkidaşım ile Azerbaycan'la görüşmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

        “OPERASYONLAR YOĞUN TEMPODA DEVAM EDECEK”

        Dün akşam Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman 3 Türk askerinin şehit olduğuna vurgu yapan Güler, “Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletime başsağlığı diliyorum. Özellikle ifade etmek isterim ki bunlar terör örgütünün son çırpınışlarıdır. Kahraman Mehmetçik, şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadı, bırakmayacaktır. Operasyonlarımız tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan bir baskı ve yoğun bir tempoda devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bir kez daha sayın bakanlara saygılarımı sunuyor, sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyor, hayırlı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

        Bakanlar, basın toplantısının ardından Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 10. Toplantısı protokolünü imzaladı.

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