Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Bakan Gürlek: Fatma Nur öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

        Bakan Gürlek: Fatma Nur öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da bir lisedeki saldırı sonucu öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 01:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fatma Nur öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı"
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakan Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede meydana gelen saldırı sonucu öğretmen Çelik'in vefat ettiği haberini üzülerek öğrendiğini belirtti.

        Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını bildiren Gürlek, sürecin çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini aktardı.

        Gürlek, şunları kaydetti:

        "Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı, ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Milli Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta yüz gerdirme ameliyatı sonrası ölüm iddiası: İhmaller var

        ESENYURT'ta özel bir hastanede 12 gün arayla iki estetik operasyon geçiren geçiren Sibel Yiyin'in (42) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Baba Murat Yiyin " 12 gün önce karın gerdirme ameliyatı olmuş. Bizim haberimiz yoktu. Dün de yüz gerdirme ameliyatı için hastaneye başvurmuş,...
        #Adalet Bakanı Akın Gürlek
        #Fatma Nur Çelik
        #haberler
        #istanbul
        #çekmeköy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        NYT: Trump'ın ikna olmasında Netanyahu etkili oldu
        NYT: Trump'ın ikna olmasında Netanyahu etkili oldu
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu