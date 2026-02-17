Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi | Son dakika haberleri

        Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi

        Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından hakim ve savcılara seslendi. Gürlek, "Büyük adalet ailemizle birlikte çalışacak, birlikte güçlenecek ve milletimizin adalete olan güvenini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 12:10 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakim ve savcılara seslendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakim ve savcılara seslendi.

        Gürlek, "Hâkimlerimizle, savcılarımızla, avukatlarımızla, infaz ve koruma teşkilatımızla ve adalet personelimizle büyük bir aileyiz. Bu aileyi yüceltmek, daha güçlü, daha huzurlu ve daha saygın bir yapıya kavuşturmak en önemli sorumluluğumuzdur.

        Büyük adalet ailemizle birlikte çalışacak, birlikte güçlenecek ve milletimizin adalete olan güvenini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız." ifadelerine yer verdi.

        Gürlek ayrıca, "Adalet personelimizin özlük haklarını iyileştirmek için somut adımlar atacağız. Güçlü bir adalet ancak huzurlu ve motive, güvende hisseden bir teşkilatla mümkündür. Yönetim anlayışımız açık ve nettir. İstişare edeceğiz. Sahaya kulak vereceğiz. Verilere dayalı karar alacağız." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"

        İstanbul Taksiciler Odası Başkanı İsmet Dalcı, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Dalcı, "İstanbul'da taksi sistemi son derece verimsiz halde. Denetim olacak, uyarıya uymayanlar sistemden çıkacak. Biz müşterimizi memnun etmek zorundayız. Ben geçiştirmeye değil, pansuman yapmaya değil, ameliyat y...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!