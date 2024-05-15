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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonla ilgili verilerin oldukça güzel geldiğini vurgulayarak, asgari ücretle ilgili ara zammın gündemlerinde olmadığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:03 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:03
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        Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması
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        Bakan Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

        Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna ise "Şu an her şey için çok erken, temmuzu bekleyelim" yanıtını verdi.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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