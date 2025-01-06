Bakan Işıkhan, Polonez işçileri ve işletme arasında karşılıklı anlaşmanın sağlandığını duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda Polonez işletmesinde yaklaşık 6 aydır devam eden eylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uzun bir süredir kamuoyunun gündeminde olan ve kendilerinin de yakından takip ettiği Polonez İşletmesinde yaşanan eylemlerle ilgili olarak önemli bir aşamayı geride bıraktıklarına vurgu yapan Bakan Işıkhan, “Bu süreçte hak arama mücadelesinde gerçekten olumlu bir duruş sergileyen tüm işçilerimize ve şirket yönetimine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 6 aydır devam eden bu eylemler boyunca Bakanlık olarak sürecin başından itibaren hem işçi tarafı hem de işveren tarafı ile defalarca masaya oturduk. Ben bizzat dahil olmak üzere Bakan Yardımcımız, Genel Müdürümüz ve ilgili bürokratlarımız, defalarca işçi ve işveren tarafı ile görüşmeler gerçekleştirdi ve temaslarımızı hiç koparmadık” ifadelerini kullandı.

REKLAM Bakan Işıkhan, “Biz konuya çözüm odaklı yaklaşırken, bazı siyasi çevrelerin bu mevzuyu istismar ettiğini ve siyasi bir rant malzemesi haline getirmeye çalışmışlardır. Biz her zaman çözümden yana olduğumuzu göstererek siyasi şova müsaade etmeyerek konuyu titizlikle ele aldık ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik” dedi. “Anlaşma; Özellikle İşçilerimizin Haklarını Teminat Altına Alan Bir Çerçevede Oluşturulmuştur” Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün geldiğimiz noktada işçilerimizle ve işveren arasında karşılıklı anlaşma sağlandığının müjdesini paylaşmak isterim. Bu anlaşma özellikle işçilerimizin haklarını teminat altına alan bir çerçevede oluşturulmuştur. İşçilerimizin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm hakları işveren tarafından karşılanacaktır.”

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin çalışanlarıyla, üreticileriyle, işverenleriyle büyüyen ve güçlenen bir ülke olduğuna inandıklarının altını çizerek, “Bu ülkenin temelinde birlik, beraberlik ve dayanışma vardır. Tıpkı burada olduğu gibi. Emeğin ve işin huzur ve uyum içerisinde devam etmesi için Bakanlık olarak her zaman işçi ve işverenin yanında olduk ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

REKLAM Sürece katkı sağlayan herkese teşekkür eden Işıkhan, “Özellikle sürecin başından itibaren Türk-İş Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay'a da teşekkür etmek istiyorum. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye yüzyılına yakışır bir sosyal diyalog örneği sergileyerek bütün paydaşlarla çalışmaya devam ediyoruz. Şu an geldiğimiz uzlaşma süreci de bunun bir örneğini temsil etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın liderliğinde bu konunun çözümü için ortaya çaba koyan, katkı sunan herkese teşekkür etti. Türkel, gelinen noktada devlete yakışır bir çözüm elde edildiğine dikkati çekerek, “Bu örnek bir uzlaşı sayenizde ve liderliğinizde sağlandı. Bundan sonraki çalışma hayatındaki problemlere de bir örnek ve bir ilk teşkil edecektir” ifadesini kullandı.