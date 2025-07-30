Bakan Işıkhan: 'Teklif kamuoyuna farklı aksettirildi'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü için sendikalarla görüşmelerin 2025 Şubat ayından bu yana gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu süreç zarfında görüşmelerin her aşamasında sendikalarla iletişim içinde olarak, sosyal diyaloğu güçlü tutma gayretinde olduk. Süreçte sendikalar tarafından teklifler sunuldu ve hükümeti temsilen kamu işveren sendikası olan TÜHIS’in yaptığı istişarelerle çok sayıda teklif sendikalara iletildi" dedi.

18 Temmuz’da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklifin farklı noktalara çekildiğini kaydeden Işıkhan, "İlk 6 ay için verilen yüzde 24’lük teklif enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor. Gerçekleşen enflasyon maddelerimiz, çalışanlarımızın genelini enflasyona ezdirmeme politikamızın bir gereği olarak teklifte yer aldı. İkinci 6 ay için Temmuz-Aralık aylarındaki enflasyon teklif edildi. Ancak maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi. Oysaki teklif, ikinci 6 ayın (Temmuz-Aralık dönemi) gerçekleşen enflasyonu işaret edilerek hazırlanmıştır. Bunu hükümet olarak sendikalara sunduk. Ayrıca sosyal haklar üzerine de beraber çalışmalara devam etmek amacıyla kapıyı her zaman açık tuttuk" dedi.