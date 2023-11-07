Bakan Kacır: Ülkemizi küresel düzeyde ileri teknoloji üretim merkezi haline getireceğiz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşma gerçekleştirdi. Kacır, "Ticari araç üretiminde, beyaz eşya üretiminde, güneş paneli üretiminde, elektrikli araç başına düşen hızlı şarj istasyonu sayısında Avrupa lideriyiz. Türkiye yüzyılında yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, ülkemizi küresel düzeyde ileri teknoloji üretim merkezi haline getirecek, bilgi temelli dijital ekonomiyi büyütecek, yenilikçi ve girişimci insan kaynağımızı güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşma gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin 12 çeyrektir büyümesini kesintisiz olarak sürdürdüğünü vurguladı.

Bakan Kacır, Yıllık 254 milyar dolara erişen ihracatın 240 milyar doları sanayi ürünlerinden oluştuğunu belirterek, "İmalat sanayimiz, kalkınmamızın lokomotifi olmayı sürdürüyor. 21 yılda, sayıları 2’den 101’e yükselen, Bakanlığımızca kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri, desteklediğimiz bin 295 Ar-Ge ve 325 Tasarım Merkezi ile ülkemizde teknoloji seviyesi yüksek üretim kapasitesi inşa ettik. Bu yatırımlar neticesinde son 5 yılda imalat sanayinde yüksek teknoloji üretimi yüzde 58 büyüdü" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kacır'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye’yi son 21 yılda küresel bir üretim üssü haline getirdik.

Ticari araç üretiminde Avrupa lideriyiz. Otomotiv ihracatımız 13 kat arttı, 31,5 milyar dolara yükseldi.

Askeri insansız hava aracı üretiminde, dünyada bir numarayız. Savunma ve havacılık ihracatımız 17 kat arttı, 4,4 milyar dolara yükseldi.

Beyaz eşya üretiminde Avrupa lideriyiz. Beyaz eşya ihracatımız 8 kat arttı, 5,6 milyar dolara yükseldi.

Kimya ihracatımız 10 kat arttı, 29,65 milyar dolara yükseldi.

Çelik ihracatımız 6 kat arttı, 24,1 milyar dolara yükseldi.

Mobilya ihracatımız 15 kat arttı, 4,6 milyar dolara yükseldi.

Makine ihracatımız 9,5 kat arttı, 22,6 milyar dolara yükseldi.

Güneş paneli üretiminde Avrupa’da lideriz, dünyada dördüncüyüz.

Çimento ve seramik sağlık gereçleri üretiminde Avrupa birincisiyiz.

Düz cam, demir çelik ve cam ev eşyası üretiminde Avrupa’da, MDF üretiminde dünyada ikinciyiz.

Türkiye yüzyılında yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, ülkemizi küresel düzeyde ileri teknoloji üretim merkezi haline getirecek, bilgi temelli dijital ekonomiyi büyütecek, yenilikçi ve girişimci insan kaynağımızı güçlendireceğiz."

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"DEPREM BÖLGESİNDE YATIRIMLAR SÜRÜYOR"

- Depremden yoğun olarak etkilenen 65 ilçede gerçekleştirilecek yatırımları, en üst seviyedeki yatırım teşvikleriyle destekliyoruz. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında bu yatırımlara kurumlar vergisi indirimi, SGK primi işveren ve işçi payı desteği, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti, 30 milyon liraya kadar faiz veya kar payı desteği sağlıyoruz.

- Bu kapsamda, 84 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip ve 25 bin 629 kişiye istihdam sağlayacak 481 yeni ve yerine koyma yatırımına teşvik belgesi düzenledik.

- Deprem öncesinde teşvik belgesi düzenlenen fakat yatırımına devam edemeyecek yatırımcıları mağdur etmemek adına bin 222 yatırımı tamamlanmış saydık.

- Devam eden 5 bin 962 yatırıma ilişkin teşvik belgesi sürelerini talep aranmaksızın üç yıl uzattık.

- Deprem bölgesindeki sanayicilerimizden gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda 5 bin 283 Hektar büyüklüğünde 28 yeni sanayi alanı ilan ettik.

- Planlı sanayi alanları yoluyla sanayi sitelerinin yerinde dönüşümü ve yeni sanayi sitelerinin kurulması, organize sanayi bölgelerinde altyapı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 11 ilde yaklaşık 26 milyar lira tutarında 49 yatırım projesini sürdürüyoruz.

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- Depremde zarar görmüş işyerleri için KOSGEB desteğiyle, Acil Destek Kredisi kapsamında 6 bin 850 KOBİ’mizin 2,4 milyar lira krediye faizsiz erişimini sağladık.

- KOBİGEL Programı, Afet Dönemi Yaşam Alanı ve Afet Dönemi İşletme Destekleriyle toplam bin 660 işletmeye 661 milyon lira kaynak ayırdık.

- Dünya Bankası finansmanı ile 450 milyon dolar bütçeli Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesini yürürlüğe aldık.

- İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında 28,6 milyon avroyu deprem bölgesine ayırdık.

- Bölgede zarar gören işletmelerin 2023 yılı, yaşamını yitiren veya iş göremez hale gelen işletmecilerin ise tüm KOSGEB borçlarını sildik. KOSGEB kredi ve destek geri ödemelerini faizsiz olarak 1.1.2024 tarihine kadar erteledik.

- Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Üreten Şehirler gibi bölgesel kalkınma amaçlı merkezi programlarımızla birlikte uluslararası fon kaynaklı projelerimizi afet illerine yönlendirdik.

- Bu kapsamda kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz eliyle 124 projeye 1,36 milyar lira kaynak aktardık.

"9 BİNDEN FAZLA TOGG TESLİM EDİLDİ"

- Milyar dolar değerlemeyi aşan 7 Türk teknoloji girişimimizin 6’sı Ar-Ge teşviklerimizle başarıya ulaştı.

- Doğuştan elektrikli, yerli ve milli akıllı otomobilimiz Togg söz verdiğimiz gibi artık yollarda.

- Yılsonuna kadar teslimatı tamamlanması planlanan 20 bin araç için gerçekleşen 177 bin 467 araçlık talep milletimizin yerli ve milli otomobil markasına hasret ve güveninin önemli bir göstergesi.

- Bugüne kadar 9 binden fazla araç sahiplerine teslim edildi. Otomotiv sektörümüzün rekabet gücünü elektrikli araçlarda da sürdürebilmesi için ülkemizde batarya üretim kapasitesini artırmak zorundayız. Bu doğrultuda yaklaşık 35 Gwh kapasite hedefiyle gerçekleşecek araç batarya üretim tesisi yatırımlarına teşvik verdik.

- Ülkemizin tüm şehirlerinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını sağladık. 81 şehrimizde 2 bin 800’ü hızlı şarj olmak üzere 10 bin 100 halka açık şarj bağlantısına ulaştık. Elektrikli araç başına düşen hızlı şarj istasyonu sayısında Avrupa’da birinciyiz.

"CARİ AÇIĞIN KAPANMASINA 7 MİLYAR DOLAR KATKI"

- Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na devam ediyoruz. Program kapsamında; makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ile dijital dönüşüm çağrılarını tamamladık ve proje uygulamalarını başlattık.

- Orta yüksek ve yüksek teknoloji odaklı 65,9 milyar liralık yatırım tutarında 185 proje ile cari açığın kapanmasına yılda 7 milyar dolar katkı sağlayacağız.

"KAMU ALIMLARINDA YERLİLEŞMEYE ÖNCELİK VERİYORUZ"

- Rüzgar türbinlerinden meteorolojide kullanılan radyosonde cihazına, elektrikli şehir içi otobüslerden şarj istasyonlarına kamu alım süreçlerinde yerli teknoloji kullanımını Sanayi İşbirliği Projeleri ile sağlıyoruz.

- Kamu Bilişim Alımları Yetkilendirme Sistemi ile bilgi güvenliğini destekledik, yerli yazılım kullanımının önünü açtık.

- Sanayinin Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi kapsamında yürüttüğümüz faaliyetler ile işletmelerimizin siber dayanıklılığını artırıyoruz.

- Bakanlık olarak sunduğumuz desteklerle, ağ ve altyapı, sistem, uç nokta ve bulut güvenliği gibi ürünler sunan yerli siber güvenlik ekosistemi inşa ettik.

- Cumhurbaşkanımızın Başkanlık edeceği Sanayileşme İcra Komitesi’nin alacağı tedbirlerle; yerlileşmeyi ve teknoloji kazanımını kamu alımlarının odağına yerleştireceğiz.

"BİLİM ÇALIŞMALARI İLE TOPLUMUN HER KESİMİNE ULAŞIYORUZ"

- Bu yıl Gaziantep, Üsküdar, Karabük, Güngören, Samsun ve Canik’te 6 Bilim Merkezini hizmete açarak, Bilim Merkezi sayımızı 19’a çıkardık. Bilim Merkezlerinde 1 milyon 330 bin ziyaretçi ağırladık; 550 bin öğrencimiz bilim atölyeleri eğitimlerine katıldı. Yılsonuna dek 7 Bilim Merkezini daha hizmete sunacağız.

- Meraklı Minik, Bilim Çocuk ile Bilim ve Teknik dergilerimiz yıl boyunca 4 Milyon okuyucuya ulaştı.

- 5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezini 2024'te ülkemize kuracağız.

"KOSGEB, KOBİ'LERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR"

- Yılbaşından bu yana 61 bin işletmeye, 5,2 milyar lira destek sağladık.

- KOBİ Finansman Destekleri ile 4,5 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk.

- Acil Destek Programları ile sel ve yangın felaketlerinden etkilenen KOBİ’lerimizin de yardımına koştuk. 2 bin 375 KOBİ’mizin 505 milyon lira krediye faizsiz erişimini sağladık.

- Yıl içinde 93 bin vatandaşımıza çevrimiçi girişimcilik eğitimi vererek, 3 bini kadın, 4 bin 600’ü genç girişimci olmak üzere 8 bin yeni işletme kurulmasını sağladık.

"704 MİLYON TL 2023 BÜTÇESİNE DEVRETTİ"

Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımıza 2022 yılında Bütçe Kanunu ile 25 milyar 140 milyon 581 bin lira ödenek verildi.

Yıl içerisinde yapılan eklemelerle 56 milyar 294 milyon 843 bin 744 liraya ulaşan ödeneğin, 52 milyar 904 milyon 776 bin 909 liralık kısmı bütçe giderine dönüştü.

704 milyon 768 bin 709 liralık kısmı ise 2023 yılı bütçesine devretti.

İDARE 2024 BÜTÇESİ 2025 BÜTÇESİ 2026 BÜTÇESİ STB 78.995.069.000 98.009.153.000 112.151.268.000 TÜBİTAK 32.084.581.000 39.510.191.000 44.648.497.000 TÜBA 119.138.000 147.924.000 168.442.000 TSE 3.213.465.000 3.981.684.000 4.563.183.000 TÜRK PATENT 848.927.000 1.045.629.000 1.187.461.000 KOSGEB 7.733.324.000 9.526.191.000 10.827.268.000 GAP BKİ 839.316.000 961.006.000 1.035.924.000 DAP BKİ 405.088.000 489.358.000 554.653.000 KOP BKİ 439.699.000 541.955.000 615.395.000 DOKAP BKİ 742.277.000 914.413.000 1.037.648.000 TÜRKİYE UZAY AJANSI 1.702.764.000 2.095.640.000 2.375.608.000 GENEL TOPLAM 127.123.648.000 157.223.144.000 179.165.347.000