AA

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) 2020'nin son çeyreğine ilişkin hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu değerlendirdi.

Geçen yılın neredeyse tamamına etki eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok öne çıkan sektörlerin başında elektronik haberleşmenin geldiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, sektörün salgın döneminde ekonomik ve sosyal hayatın yanı sıra eğitim kabiliyetinin uzaktan da olsa sürdürülebilmesi için anahtar rol oynadığını bildirdi.

Karaismailoğlu, 2020'nin son çeyreğinde 20,7 milyar liraya ulaşan elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirlerinin yıl genelinde bir önceki yıla göre yüzde 15,6'lık artışla 77,1 milyar lirayı aştığını belirterek, "Bu rakam, sektör büyümesinin devam ettiğini gösteriyor, elektronik haberleşme sektörü operatörleri için de olumlu bir gelişme." ifadesini kullandı.

Mobil operatörler açısından bakıldığında da operatör gelirlerinin yüzde 13,7 arttığını kaydeden Karaismailoğlu, Türk Telekom ve mobil operatörler dışında kalan diğer operatörlerin net satış gelirlerinin geçen yıl 19,5 milyar lirayı geçerek bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21,7 arttığını bildirdi.

Karaismailoğlu, yıl sonunda oluşan rakamlara bakıldığında Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde sektörde yapılan yatırım tutarının bir önceki yıla göre yüzde 27'den fazla artarak 13 milyar liraya ulaştığını ve sektördeki tüm operatörlerin yatırımlarının ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak 16,7 milyar liraya yaklaştığını kaydetti.

Yatırımlardaki bu artışın geniş bantın yaygınlaşması, fiber altyapıların ülke çapında erişilebilir olması, 5G ve ötesi teknolojilere geçişin daha rahat ve kolay bir şekilde gerçekleşmesi için kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, sonraki yıllarda da yatırımların artarak devam etmesini beklediklerini belirtti.

"HER VATANDAŞIN 4.5G HİZMETİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN YATIRIM YAPIYORUZ"

Karaismailoğlu, BTK tarafından yıl sonu itibarıyla yetkilendirilmiş 452 şirketin sahip olduğu 816 yetki belgesiyle vatandaşlara elektronik haberleşme hizmeti götürüldüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2020 yılı sonunda mobil abone sayısı 82,1 milyon, mobil abone yaygınlığı ise yüzde 98'in üzerinde gerçekleşti. 4.5G hizmetini, abonelerin yüzde 92'si tercih etti. Ülkemizin her noktası ve her vatandaşımızın 4.5G hizmetinden yararlanabilmesi için operatörlere yoğun yatırım yapıyoruz."

İnternet konusunda Türkiye'deki istikrarlı büyümenin sürdüğünün ve bu hizmetin daha çok insana ulaştığının altını çizen Karaismailoğlu, yıl sonu rakamlarına göre toplam geniş bant abone sayısının 82,4 milyonu geçtiğini, bu abonelerin 65,6 milyonunun mobil, 16,8 milyonunun ise sabit abonelerden oluştuğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, bir önceki yıl ile kıyaslandığından 2020'de toplam geniş bant abone sayısının 5,7 milyonun üzerinde arttığına ve bu sayının yüzde 7,5 artışa karşılık geldiğine işaret ederek, eve kadar fiber hizmeti abone sayısının yıllık yüzde 37'ye yakın artış göstermesinin fiber yatırımların aboneler nezdinde karşılık gördüğünü göstermesi açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

"OPERATÖR YATIRIMLARINDAKİ ARTIŞ FİBER YATIRIMLARA DA YANSIDI"

Mobil ve sabit şebekelerdeki ses trafiği hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, Türkiye'deki telefon trafiğinin büyük bir bölümünün mobil şebekelerce sağlanmasının 2020 yılında da devam ettiğini, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8'lik artışla ülkedeki toplam trafiğin 302,6 milyar dakika olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, bu trafiğin yaklaşık yüzde 98'inin mobil şebekelerden kaynaklandığına, sabit şebekelerde başlatılan trafiğin 5,7 milyar dakika olarak gerçekleştiğine dikkati çekerek, yılın son çeyreği itibarıyla mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 557 dakika, sabit şebekelerde ise 97 dakika olduğunu belirtti.

Fiber altyapının hem geniş bant internet hem de mevcut 4.5G'nin yanı sıra 5G ve ötesi mobil teknolojilerin ve beraberinde kullanımını mümkün kılacağı ileri teknolojilerin gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"2020 yılında operatörlerin yatırımlarında görülen memnuniyet verici artışın fiber yatırımlarına da büyük ölçüde yansıdığı görüldü. Yıl sonu oluşan rakamlara bakıldığında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,7'nin üzerinde artışla 425 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldı. Aynı zamanda fiber internet abone sayısı da yaklaşık yüzde 25 artışla 4 milyonu geçti."