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Bakan Kasapoğlu: Artık israfa müsamaha göstermeyeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstünday, THF Başkanı Bilal Eyuboğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Sporcu ve kulüplerin koronavirüs salgınıyla ilgili talepleri sorulurken kulüplerin yaşayabileceği maddi sıkıntılar da masaya yatırıldı

Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile video konferans aracılığı ile toplantı düzenledi. Toplantıda, liglerin geleceği, sporcu sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirler, kulüplerin bu süreçte yaşayacağı finansal sorunlar ve halk sağlığı konuları ele alındı.

Tüm liglerde ve yaş gruplarında mücadele eden sporcu, teknik adam, antrenör, hakem ve spor hizmet elemanlarının Covid-19 raporunun çıkarılıp çıkarılmadığını soran ve kulüplerin bu konuda federasyonlara rapor vermesini isteyen Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarına şu soruları yöneltti:

Sporcu veya kulüplerin Covid-19 ile ilgili talepleri nelerdir, ne gibi desteklere ihtiyaçları var?

Evde antrenman yapan sporcuların takibi nasıl yapılıyor?

Kulüplerin bu konuda yaptıkları çalışmalarının raporu var mı?

Bakan Kasapoğlu, evde kondisyon antrenmanı yapan sporcuların doğru yönlendirilmesi ile ilgili bu hizmeti veremeyen kulüpler varsa ya da federasyonlar hala bu hizmeti veremiyorsa, Bakanlık tarafından böyle bir interaktif platform oluşturulabileceğini ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirmelerinin, kulüpler tarafından iletişim kanalları kullanılarak iletilmesini isterken, bu konuda federasyonlardan kulüpleri uyarmaları gerektiğine dikkat çekti.

65 yaş üstü eski sporcu, hakem, antrenör ve diğer spor hizmet elemanlarının izolasyon döneminde ihtiyaçları ile ilgili federasyonlar bünyesinde bir yapı oluşturulmasını da isteyen Bakan Kasapoğlu, bu konuda bakanlık olarak destek olabileceklerini kaydederken; ''Böyle bir yapı oluşturulmadıysa bize tüm ihtiyaç sahiplerini bildirin, hemen devreye girelim'' ifadelerine yer verdi.

Spor camiasında son yaşananlara bakınca sporculardan çok kulüp yöneticilerinin Covid-19 ile ilgili kişisel tedbir almadıklarının görüldüğünü dile getiren Bakan Kasapoğlu, ''Maalesef bu konuda yöneticilerin daha dikkatli olması, çevresindekileri ve sporcuları riske atmamaları için bilgilendirmeler yapılmalı'' diye konuştu.

ÖNCE KENDİ SPORCUMUZUN SAĞLIĞI

Bakan Kasapoğlu, 2021 yılı yaz aylarında müthiş bir spor takvimi yaşanacağına işaret etti. Futbolda Avrupa Futbol Şampiyonası, basketbolda olimpiyat elemeleri, daha sonra da Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın yapılacağını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, A Milli Takım hocalarımızın milli takımlarımızın hedefleri doğrultusunda teknik olarak liglerin ne zaman başlayıp, bitmesi gerektiği ile ilgili görüşlerini gündeme getirdi.

Kasapoğlu, yerel liglerimizin bu sezon ve gelecek sezon takvimlerinin, UEFA, FIFA, FIBA, FIVB ya da Euroleague gibi organizasyonlar ile koordineli şekilde yapılması gerektiğini ifade ederek, bu süreçte çatı konfederasyon ve organizasyonların alternatifli takvimleri ve stratejilerinin neler olduğunu sordu... Bakan Kasapoğlu, ''En son Euroleague örneğinde gördük, organizasyonlar, kâr amacını önceliklendirdikleri için, sporcu sağlığı konusunda bizim kadar hassas olamayabiliyor. Mesela Covid-19 İtalya'yı, İspanya'yı, Fransa'yı sarmışken bile maçları son ana kadar oynattılar. Ne kulüplerimizden ne de federasyonumuzdan Euroleague yönetimine ligin tatili ya da seyircisiz oynanması gerektiğine dair bir resmi talep de iletilmedi'' ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, voleybol veya futbolda da benzer durumun söz konusu olduğunu belirterek, ''O yüzden bu çatı federasyonları, organizasyonlar ile koordineli olalım ama her kararlarını sorgulayıp önce kendi sporcumuzun sağlığını düşünerek ortak karar verelim'' dedi.

HERKES AYAĞINI YORGANINA GÖRE UZATACAK

Bakan Kasapoğlu, kulüplerin malum finansal sorunlarına bir de Covid-19 Pandemik Salgını'nın bugün ürettiği sorunlar göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Kasapoğlu sözlerine şöyle devam etti; ''Kısa, orta ve uzun vadeli stratejimiz olmalı ki; hem mevcut finansal sorunları hem de salgın sonrası sıkıntıları bertaraf edebilelim. Bu hepimizin sorumluluğudur. Kaynaklarımızı çok dikkatli ve de tutumlu kullanmalıyız. Transfer, maaş, bonservis bedellerini çok aşağıya çekmek gibi hamleler başta olmak üzere sınırsız olmayan kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ne gerekiyorsa yapılmalı. Bu dönem sporda da artık savurganlığın, üretmeden tüketmenin, ihracat yerine ithalatın önceliklendirileceği bir dönem değil. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak.''

Bakan Kasapoğlu, Finansal Fair Play'in serbest bırakılması, UEFA'nın kulüplere maddi desteklerinin dışsal faktörler olduğunu dile getirerek, ''Bunları değerlendirelim elbette ama biz içerde artık israfa müsamaha göstermeyeceğiz. Bu çerçevede tüm kulüpler bir planlama ve stratejide uzlaşıp, vakit kaybetmeden önümüzdeki sürece iyi hazırlanmalı'' diye konuştu.

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