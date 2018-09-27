Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak olmasına ilişkin, "Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı ancak ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur." dedi.

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkenin belirlendiği İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezindeki toplantıyı, Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde takip eden Kasapoğlu, kararın ardından açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, EURO 2024'ün ev sahibi ülkesinin açıklandığını belirterek, "Onca güçlü yanlarımıza rağmen ülkemize verilmemesi UEFA açısından ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur. Bizim ülke olarak organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz, standartlarımızın yüksekliği bellidir. Tesislerimizin, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır. Bu anlamda bizim ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yoktur. Bundan sonraki süreçlerde bunlar göz önünde bulundurarak, ülkemizin konukseverliği noktasındaki tecrübeyi EURO 2024 o anlamda kaybetmiştir. Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı ancak ifade ettiğim gibi ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur." diye konuştu.

Gençlerle beraber olduklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Gençlerimizle, ülkemizin insanıyla yarınlara omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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