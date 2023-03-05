Bakan Kasapoğlu: "Spor, birleştiren bir olgu"

İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18. Uluslararası Antalya Maratonu (RUNTALYA) çerçevesinde düzenlenen '1 Adım 1 Hayat' farkındalık koşusuna katıldı. Bu yıl 45 ülkeden yaklaşık 10 bin sporcunun kayıt yaptırdığı maratonun startını Bakan Kasapoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve milli sporcularla birlikte verdi. Elde edilecek gelirin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderileceği maratona Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra milli atlet Ramil Guliyev, milli okçular Mete Gazoz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Goalball Kadın Takımı sporcuları Sevda Altınoluk, Fatmagül Güler, Para Masa Tenisi milli sporcuları Nesim Turan, Abdullah Öztürk, Milli Güreşçiler Osman Yıldırım ve Fazlı Eryılmaz katıldı.

"Spor, birleştiren bir olgu"

Bakan Kasapoğlu, koşunun ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu. Maratonun bu yıl '1 Adım 1 Hayat' sloganıyla koşulduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Binlerce sporcu, birbirinden kıymetli katılımcılar bu sürece destek verme adına adım attılar, koştular. Her birine teşekkür ediyorum. Spor, birleştiren bir olgu. Sporun bu ruhunu bu süreçte çok daha güçlü bir şekilde yansıtacağız. Sporcularımızla, spor camiamızla, paydaşlarımızla yansıtacağız. İnşallah devlet, millet el ele vererek yaralarımızı birlikte saracağız" diye konuştu.

"Türkiye'nin dört bir yanında yurtlarımız depremzedelere açıldı"

Kasapoğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye'nin dört bir yanında yurtlarımız depremzedelere açıldı. Antalya da bu konuda çok önemli bir ev sahipliği yapıyor. Ayrıca düzenlenen bir aktivite vesilesiyle de depremzedelerimizle bir araya geleceğiz. İnşallah, bugünkü bu maraton da bu anlamda sürece katkı verecek"